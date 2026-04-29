Російське судно з краденим зерном змінило пункт призначення з Єгипту на Сирію

Яресько пише, що балкер зараз перевозить 27 400 тонн пшениці, завантаженої на зерновому терміналі «Авліта» в окупованому Севастополі 22—25 квітня. Це зерно з окупованих територій Запорізької і Херсонської областей та Криму. Сирія наразі масово імпортує крадене українське зерно — закупівлі здійснює державна компанія, навіть після повалення союзного Росії режиму Башара Асада.

За даними ГУР, це судно перебуває під санкціями України, Європейського Союзу і Швейцарії за перевезення краденого зерна. Напередодні речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив , що зараз одне із суден з краденим зерно прямує до Єгипту. Це відбувається попри те, що раніше президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі заявив , що Єгипет зобовʼязався припинити імпорт краденого українського зерна.

Російський балкер Mikhail Nenashev, який віз крадене українське зерно з окупованих територій до Єгипту, змінив курс і прямує до сирійського порту Тартус.

Цьому передував дипломатичний конфлікт між Україною та Ізраїлем

26 квітня ізраїльське медіа Haaretz написало, що судно Panormitis з, імовірно, викраденим зерном з окупованих територій України прибуло в бухту ізраїльського міста Хайфа і чекало дозволу на вхід у порт. Загалом, за даними Haaretz, від початку 2026 року чотири судна розвантажили в Хайфі крадене українське зерно.

Через це МЗС України викликало посла Ізраїлю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доправило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було. Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.

На публікацію Сибіги в Х відреагував голова МЗС Ізраїлю Гідеон Саар, заявивши, що «дипломатичні відносини не ведуть у твіттері». Він також стверджує, що Сибіга «не подав запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа і соціальних мереж».

28 квітня МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського та вручило йому ноту протесту через те, що до Ізраїлю продовжує надходити зерно, яке Росія вивозить з окупованих територій України. Вже 29 квітня Україна відправила ізраїльській стороні пакет документів для арешту судна.

У звʼязку з цим у ЄС розглядають варіант ввести санкції проти Ізраїлю за купівлю зерна, аналогічні рішення готова ухвалити й Україна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що із січня по квітень 2026 року 25 суден російського тіньового зернового флоту майже 50 разів нелегально виходили з портів на окупованих територіях України до інших країн. Більшість рейсів повʼязані з незаконним вивозом зерна — росіяни експортували понад 850 000 тонн продукції. Понад 50% зерна вивезли з Севастополя, ще 13% — з Маріуполя і Бердянська.