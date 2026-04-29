Уряд продовжив дію єдиного тарифу на електроенергію. Для квартир з електроопаленням буде пільгова ціна

Кабінет міністрів України продовжив до 31 жовтня дію чинного тарифу на електроенергію — 4,32 гривні за кВт/год.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Цей тариф уряд запровадив з 1 квітня 2024 року. Він мав діяти до 30 квітня 2025 року, проте потім його дію продовжували.

Також Кабмін продовжив пільговий тариф для будинків і квартир з електроопаленням і багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання. Для них з 1 жовтня по 30 квітня діятиме тариф 2,64 гривні за кВт/год за споживання до 2 тисяч кВт/год на місяць, а за більше споживання — 4,32 гривні за кВт/год.