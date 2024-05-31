В Україні підвищують тариф на електроенергію

В Україні з 1 червня діятиме новий тариф на електроенергію. Буде єдина фіксована ціна для індивідуальних і колективних побутових споживачів — 4,32 грн/кВт*год.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Така ціна на електроенергію діятиме до 30 квітня 2025 року.

Водночас протягом опалювального періоду з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року передбачений пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, — 2,64 грн/кВт*год. Ця вартість діятиме при споживанні ними в цей період до 2 000 кВт*год електроенергії на місяць.

«Нічний тариф», якщо встановлений двозонний лічильник, становитиме 2,16 грн/кВт*год.

«Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Увесь цей час триває ремонтна кампанія на обʼєктах генерації, розподілу і передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли обʼєктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти всі можливі ресурси», — пояснив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, держава не може підвищити ціну на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт*год), але також не може утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів.

У Міненерго навели приклад, що за середнього щомісячного використання електроенергії обсягом 170 кВт*год плата за світло зросте на 285 гривень.