«Бабель» слідкує за справою косметологині Ірини Бородкіної, яка працює в Києві. Офіс генерального прокурора почав розслідувати смерть її пацієнтки в Молдові

Ми вже детально розбирали справу Ірини Бородкіної. Попри кримінальну справу в Молдові та міжнародний розшук Інтерполу, Бородкіна практикує в одному з медцентрів Києва. Тепер її діяльність розслідують українські правоохоронці. Про відкриття провадження свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), який є в розпорядженні редакції «Бабеля». Справу порушили за заявою Романа Бабуцького — чоловіка жінки, яка померла після процедури в салоні Бородкіної в Кишиневі.

Деталі справи

30 січня 2025 року в косметологічному кабінеті в Кишиневі під час естетичної процедури померла 35-річна підприємиця Любов Бабуцька. Власницею закладу була Ірина Бородкіна. Судово-медична експертиза встановила причину смерті: емболія, тобто закупорка кровоносної судини після введення препарату. Молдовська прокуратура відкрила кримінальне провадження, а Бородкіну оголосили в міжнародний розшук Інтерполу. Втім, тоді Ірина Бородкіна вже переїхала в Україну.

«Бабель» випустив розслідування 4 березня 2026 року. У той час Ірина Бородкіна працювала в медцентрі в Печерському районі Києва. Вона виконувала маніпуляції, для яких лікар має пройти інтернатуру й отримати спеціалізацію, зокрема за хірургічним профілем.

Як розповів «Бабелю» Роман Бабуцький, він тричі подавав заяви до Офісу генерального прокурора України — там відмовлялися реєструвати справу. Тому Роман звернувся до Печерського районного суду міста Києва, той своєю ухвалою зобовязав прокурорів розпочати досудове розслідування. Провадження відкрили 21 квітня 2026 року за статтею 138 КК України ― Ірину Бородкіну можуть судити за те, що вона займалася медициною без належної освіти чи дозволу, якщо це спричинило тяжкі наслідки.