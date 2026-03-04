У Молдові в салоні краси Ірини Бородкіної померла людина. Зараз вона збільшує людям груди й сідниці на Печерську. Ринок таких послуг в Україні контролюється слабко — і це проблема

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Ранок 30 січня 2025 року Любов Бабуцька, 35-річна власниця магазину одягу Mona Lisa Boutique в Кишиневі, провела в косметичному салоні. Там їй мали зробити ін’єкції в зону шиї та підборіддя, а також під загальним наркозом філерами збільшити сідниці. Процедуру проводили в Dr. Serebrova Clinic — салоні, розташованому в квартирі на першому поверсі житлового будинку в центрі молдовської столиці. Власницею закладу була уродженка Одеси Ірина Бородкіна. У приміщенні того дня були адміністраторка Аліна Гогуа, медсестра Наталія Сакалюк, анестезіолог Катерина Манюк та Ірина Бородкіна. Пізніше, вже під час суду, анестезіолог та адміністраторка сказали, що саме Бородкіна «виконувала процедури» пацієнтці.

Любов Бабуцька. Monalisa Boutique Ірина Бородкіна. Instagram Любов Бабуцька. Ірина Бородкіна. Monalisa Boutique; Instagram

Що сталося після процедур, відомо зі слів Романа Бабуцького, чоловіка Любові. Вона попросила чоловіка забрати її о першій годині дня: тоді всі процедури вже мали б завершитись. Бабуцький приїхав у центр міста о 13:15, але точної адреси салону не знав і довго не міг його знайти. Він телефонував дружині — та не відповідала. «Невдовзі повз мене на високій швидкості пронеслася швидка, — розповідав він. — Я захвилювався, вийшов з автівки й почав шукати клініку. Коли знайшов, усередині побачив Манюк і Гогуа. Обидві були дуже знервовані, на халатах — краплі крові».

Бабуцький спитав їх, де його дружина. Йому відповіли, що в неї зупинилося серце і її відвезли до лікарні. А на його дзвінки ніхто не відповідав, тому що весь цей час її реанімували. Вже в кишинівському Інституті невідкладної медичної допомоги Роману повідомили, що дружину доставили без ознак життя. Після цього він повернувся до салону, викликав поліцію та зупинив анестезіолога, яка намагалася піти.

Усе це Бабуцький розповів 5 лютого під час першого виступу після смерті дружини, тож це інформація з його слів. Разом з адвокаткою Оксаною Івановою він вирішив зробити справу публічною — оскільки боявся, що її деталі хочуть приховати. «Коли я повернувся до салону, все було ідеально чисто, — сказав Бабуцький у виступі. — До того мені сказали, що все у крові, що Люба була вся у крові. А коли ми прийшли знову, знайшли лише кілька крапель крові. Мабуть, їх не помітили чи не встигли витерти».

Пресконференція чоловіка Любові Бабуцької Романа, 5 лютого 2025 року. Facebook

Виклик екстрених служб підтверджують молдовські медики. За інформацією Національного центру догоспітальної екстреної медичної допомоги Молдови, виклик надійшов о 13:39 — 35-річна жінка була непритомна і не дихала. Бригада прибула за вісім хвилин, у пацієнтки зафіксували кардіореспіраторну зупинку. Медики продовжили реанімацію, яку, за їхніми словами, вже розпочав персонал салону, і доправили жінку до Інституту невідкладної медичної допомоги. Утім, було запізно. Випадок задокументувала поліція. Правоохоронні органи Молдови почали розслідувати обставини смерті.

Ірина Бородкіна ж близько 16-ї години того дня вже виїхала з Молдови — в Україну.

2

Двадцять шостого лютого 2025 року молдовські слідчі отримали результати судово-медичної експертизи. За її висновком, Любов Бабуцька померла від емболії — стану, коли судину раптово перекриває згусток або стороння речовина. У розмові з «Бабелем» Роман Бабуцький підтвердив, що таку ж причину смерті йому озвучили правоохоронці. Він також вважає, що персонал салону припустився помилок під час спроб реанімувати Любов.

— Філер [для сідниць] ввели в судину, і він потрапив у кров. Наркоз лише погіршив ситуацію — моїй дружині не залишили шансів на порятунок, — сказав він.

Після цього Кишинівський суд обрав для Ірини Бородкіної запобіжний захід у вигляді арешту. Сьомого березня 2025 року, як повідомили «Бабелю» в Генеральному інспектораті поліції Республіки Молдова, Бородкіну оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол — щоб її затримали та екстрадували.

Анестезіолога Катерину Манюк і медсестру Наталію Сакалюк обвинувачують у незаконній медичній діяльності. Їхню справу вже передали до суду, обом заборонено залишати Молдову. В окреме провадження зібрали матеріали Ірини Бородкіної, зараз суд досліджує докази обвинувачення.

Анестезіолог Катерина Манюк (посередині) на засіданні суду у справі Любові Бабуцької. 5 canal

«Бабелю» не вдалося знайти в Україні жодних кримінальних проваджень проти Ірини Бородкіної. У Єдиному реєстрі судових рішень вона не фігурує. В Офісі генерального прокурора України у відповіді на запит нам повідомили, що в їхній системі документів, які стосуються Ірини Бородкіної, не зареєстровано.

В Україні така діяльність була б законною? Точно можна було б сказати, якби Бородкіна не приховувала дані про свою медичну освіту. В Україні інвазивні втручання — тобто ті, що передбачають порушення цілісності шкіри — належать до медичної практики, запевняє юрист юридичної компанії Miller Євгеній Скуратівський. Сюди входять ін’єкції філерів, ботоксу, робота з апаратами, які проникають у глибокі шари шкіри, а також будь-які втручання під наркозом. Щоб це робити, лікар має пройти інтернатуру й отримати спеціалізацію, зокрема з хірургічного профілю. Відповідно до ліцензійного реєстру з медичної практики МОЗ України, станом на 30 січня Ірина Бородкіна має ліцензію на медичну практику з переліком робіт «молодша медсестринська справа, загальна практика — сімейна медицина», про дозвіл на хірургічні процедури не йдеться. Розкрити деталі своєї медичної освіти «Бабелю» Бородкіна відмовилась.

3

Щоб зрозуміти, як саме ін’єкції могли призвести до емболії та чи мали право працівники салону проводити такі втручання, ми звернулися до юриста Євгенія Скуратівського з юридичної компанії Miller та українського дерматологічного хірурга, яка погодилася прокоментувати ситуацію анонімно. За її словами, вона не хоче публічно коментувати дії конкретної особи через професійні та репутаційні ризики, однак вважає важливим пояснити, які правила безпеки діють в інʼєкційній косметології. (Дані про медичну освіту співрозмовниці та діяльність її клініки є в розпорядженні «Бабеля».)

— Емболія — це коли у просвіт судини потрапляє жир, частинка препарату чи повітря. Ця маса рухається з кровотоком і може перекрити легеневу артерію. Це загрожує життю, — пояснює лікарка. — У зоні сідниць і шиї проходять великі судини, тому критичне значення має техніка введення препарату.

У більшості випадків філери вводять під місцевою анестезією або легкою седацією. Загальну анестезію зазвичай застосовують під час повноцінних хірургічних операцій, у стерильній операційній та з повним анестезіологічним контролем. Недолік загального наркозу в тому, що пацієнт не відчуває перших симптомів ускладнень. При емболії це можуть бути раптова задишка, біль у грудях чи різка слабкість. Якщо людина без свідомості, вчасно помітити це неможливо. А за таких станів важлива кожна секунда.

Юрист Євгеній Скуратівський спеціалізується на повʼязаних із медициною питаннях. Він оцінював ситуацію на підставі відкритих джерел: публікацій молдовських розслідувань, заяв родини загиблої, інформації про обладнання і характер втручань. Не претендуючи на остаточний медичний висновок, він зауважує, що процедура відбулася не в ліцензованій операційній, а пацієнтці вводили філери під загальним наркозом. Це вже свідчить про підвищений ризик — інвазивні втручання з анестезією мають проводити в умовах, де є повноцінний анестезіологічний контроль і реанімаційне обладнання.

4

Після смерті Любові Бабуцької в Молдові почали досліджувати, хто і на яких підставах проводив процедури. Виявилось, що офіційно Dr. Serebrova Clinic — це не медичний заклад, а салон краси. Національне агентство громадського здоровʼя Молдови виявило, що салон мав дозвіл лише на надання базових косметологічних послуг. Сама Бородкіна офіційно працювала в ньому не косметологом чи пластичним хірургом, як представлялася в соцмережах, а адміністративним директором.

Освіту медсестри та лікарки загальної медичної практики Ірина Бородкіна отримала в Україні у 2021 році, з цією кваліфікацією вона фігурує в українських державних реєстрах. Даних про отримання спеціалізації з пластичної хірургії чи проходження інтернатури за хірургічним профілем у відкритих джерелах немає.

Скриншоти сторінки Ірини Бородкіної в Instagram, на якій вона рекламує свої послуги пластичного хірурга. Instagram

Ми різними шляхами намагалися поставити Ірині Бородкіній запитання, повʼязані з її професійною діяльністю, з 23 лютого. На момент публікації матеріалу вона не відповіла.

За даними молдовського розслідувального медіа RISE Moldova, іще на початку 2022 року в соціальних мережах Ірина Бородкіна представлялася як пластичний хірург і публікувала відео виконання складних процедур. Після початку повномасштабного вторгнення вона з чоловіком виїхала з України до Молдови. І того ж 2022 року в Молдові проти неї порушили кримінальну справу.

12 травня Ірину Бородкіну затримали на митниці з понад 600 коробками різноманітних ліків вартістю майже 1,6 мільйона леїв (приблизно $90 тисяч). Вона везла їх у валізах без сертифікатів походження і чеків. Слідчі встановили, що вона придбала ці препарати у приватної особи без фармацевтичної ліцензії. Спочатку правоохоронці порушили кримінальну справу за контрабанду. Згодом її перекваліфікували в адміністративну і закрили, тому що сплив строк давності. Сама Бородкіна розповідала RISE Moldova, що препарати нібито призначались для гуманітарної допомоги людям, постраждалим від війни в Україні.

Препарати, які Ірина Бородкіна везла в Україну. Instagram

5

Після смерті Любові Бабуцької Ірина Бородкіна виїхала до України, але профіль діяльності не змінила. Щонайменше з травня 2025 року і дотепер вона працює у приватному медичному закладі у Києві — на Печерську. Ірина Бородкіна заснувала ТОВ «ДЖІ ЕЛЬ КЛІНІК» у 2022 році. А 18 квітня 2025 року компанія змінила назву на ТОВ «АЕСТЕ МЕДЦЕНТР». Пізніше серед власників з’явилася громадянка Індії Прія Гупта, якій належить 70% корпоративних прав на компанію. Іншими словами, саме вона формально має вирішальний вплив на бізнес. Ще 30% належать Олені Мʼясківський — новій керівниці медцентру. Юрист Євгеній Скуратівський каже, що такі зміни можуть мати різні пояснення. «Іноді це справді залучення іноземного партнера або інвестора. В окремих випадках частки переоформлюють на іншу особу, щоб ускладнити можливі обшуки, арешти майна чи претензії до активів», — пояснює він.

Медцентр Aeste clinic у Печерському районі Києва, де зараз працює Ірина Бородкіна, як свідчать соціальні мережі центру й особиста сторінка Ірини Бородкіної. Google Maps

За даними реєстру, Бородкіна більше не є бенефіціаром компанії. Але вона представляє клініку в соціальних мережах, рекламує її послуги й (судячи з її ж дописів) виконує процедури. Серед контактів акаунта Aeste Clinic в Instagram вказано електронну пошту, адреса якої починається з irinaborodkina.

Нік свого особистого профілю в Instagram Бородкіна змінювала 12 разів, свідчать дані соцмережі. Наразі акаунт має назву lavreni_med. У профілі Бородкіна називає себе «пластичний хірург Дубаї». В описі зазначає, що виконує мамопластику, HD-спортивну ліпосакцію, працює з апаратами Morpheus8 та Endolift, а також проводить авторські процедури збільшення сідниць «рідким імплантом». На сторінці регулярно публікує фото та відео інвазивних втручань, а також результати до й після операцій.

Як змінювалася особиста сторінка Ірини Бородкіної в Instagram після смерті Любові Бабуцької. Instagram

Окремої уваги вартий апарат Morpheus8, з яким працює Ірина Бородкіна. Це не просто косметологічний прилад для звичайного догляду за шкірою, а медичний пристрій для мікроголкового радіочастотного ліфтингу. Так він класифікується в технічній документації виробника і в реєстрах виробів медичного призначення, пояснює Євгеній Скуратівський. Якщо обладнання зареєстроване як медичний виріб і передбачає порушення цілісності шкіри, його використання регулюється нормами медичного законодавства.

Ірина Бородкіна виконує процедуру за допомогою апарата Morpheus8, 18 лютого 2026 року. Instagram

Робота в підшкірних шарах вимагає знань анатомії, включно з точним розташуванням судин, нервів і лімфатичних вузлів, а також дотримання правил асептики й антисептики. Такі втручання належать до медичних послуг і прописані в законодавстві. Юрист Євгеній Скуратівський пояснює: щоб проводити інвазивні процедури хірургічного профілю — зокрема вводити філери, ботулотоксин або працювати з апаратами, що порушують глибокі шари шкіри (як-от Morpheus8), потрібна повна вища медична освіта, проходження інтернатури та спеціалізація за хірургічним напрямом. Особливо це стосується втручань під загальною анестезією. У відкритих джерелах даних про отримання Іриною Бородкіною такої спеціалізації немає.

Що відбувається у справі про смерть Любові Бабуцької? Ірину Бородкіну досі розшукують через Інтерпол, повідомляють молдовські правоохоронці. Якщо вона спробує виїхати за кордон, її можуть затримати. Поки вона залишається в Україні, шансів на це менше. Конституція України забороняє видавати громадян іншій державі, навіть якщо людина перебуває в міжнародному розшуку. У теорії, Молдова може передати матеріали розслідування українській стороні. Тоді українські слідчі можуть відкрити кримінальне провадження. Є й інший шлях. Якщо молдовський суд винесе вирок без присутності Бородкіної, Молдова може попросити Україну його виконати. Що з цим робити — вирішуватиме український суд.

6

Смерть пацієнтки в Кишиневі через дії лікарів непідтвердженої кваліфікації — не поодинокий випадок. В Україні за останні роки правоохоронці також відкривали кримінальні провадження після косметологічних процедур.

Два роки тому в Харкові через гостре отруєння й передозування анестетиком для косметологічної процедури померла жінка. Судово-медична експертиза встановила гостре отруєння анестетиком, косметологині оголосили підозру в ненавмисному вбивстві. Ще один випадок стався в Чернігові зовсім недавно, 23 лютого цього року. Після естетичної операції в одній з приватних клінік міста 42-річну жінку в непритомному стані доставили до лікарні, де вона згодом померла. Поліція відкрила кримінальне провадження за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником. Досудове розслідування триває.

Затримання косметологині слідчими після інциденту в Харкові, 5 жовтня 2024 року. Національна поліція України

Дерматологічний хірург, із якою ми поспілкувалися на умовах анонімності, каже: формально ця сфера врегульована законом, але на практиці контроль працює слабко. На українському ринку чимало людей, які працюють із препаратами без належної медичної освіти:

— У соціальних мережах будь-хто може створити сторінку й написати в описі «лікар». Перевірити освіту можна через відкриті реєстри, але пацієнти роблять це рідко. Держава не може гарантувати, що всі, хто виконує інʼєкції, мають медичну підготовку, — каже вона. — Є випадки, коли люди без профільної освіти починають працювати після курсів. Могли раніше робити манікюр, пройти навчання з інʼєкцій та приймати пацієнтів. Різниця між лікарем і людиною без освіти не в тому, що в лікаря не буває ускладнень. Ускладнення можливі завжди. Різниця в тому, що лікар знає, як їх розпізнати й що робити в перші хвилини.

Щоб перевірити кваліфікацію лікаря, можна звернутися до порталу Єдиної державної електронної бази з питань освіти, де за прізвищем, імʼям, по-батькові та серією диплома можна підтвердити справжність вищої освіти. Якщо ж фахівець веде приватну практику, його дані обов’язково мають бути в Реєстрі медичних ліцензій МОЗ.

Цю публікацію було підготовлено в рамках проєкту Seizing Synergies, що реалізується n-ost та підтримується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку (BMZ). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обовʼязково відображає погляди BMZ.