«Я не педофіл». Дональд Трамп відповів на маніфест чоловіка, який влаштував стрілянину на заході у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп відреагував на маніфест чоловіка, який влаштував стрілянину на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому 26 квітня. Стрілок казав, що не бажає «дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику паплюжити» його руки своїми злочинами.

Трамп прокоментував слова стрілка в інтерв’ю телеканалу CBS News.

Коли журналістка зачитала уривок маніфесту, Трамп заявив, що очікував такого запитання на інтерв’ю, адже журналісти — «жахливі люди». Пізніше він заявив, що питати в нього таке — це ганьба, і додав, що він «не ґвалтівник» і «не ґвалтував нікого».

На уточнювальне запитання, чи вважає Трамп, що ця частина маніфесту стосувалась саме його, він сказав: «Я не педофіл. Ви прочитали ту маячню від якогось хворого? Мене пов’язали з усіма цими речами, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали. Ваші друзі з іншого боку якраз і були пов’язані зі, скажімо, Епштейном чи іншими речами. [...] Я читав маніфест. Він хвора людина. Але вам має бути соромно це зачитувати, бо я не маю нічого спільного з цими речами».

Стрілянина на заході з Трампом

26 квітня під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, у якій брав участь президент США Дональд Трамп, сталася стрілянина. Нападник, озброєний пістолетами та ножами, увірвався у вестибюль біля місця проведення вечері для журналістів і кинувся до бального залу, перш ніж агенти Секретної служби оточили його та затримали. Трамп не постраждав, його терміново вивели з приміщення. Чоловік устиг кілька разів вистрелити та поцілити в правоохоронця — той був у бронежилеті, з ним усе гаразд.

Підозрюваного ідентифікували як 31-річного репетитора з Каліфорнії Коула Томаса Аллена. Він був гостем готелю, де проходив захід, але невідомо, коли він заселився та що правоохоронці знайшли в його номері.

За 10 хвилин до нападу Аллен відправив членам своєї сімʼї маніфест, де називає себе «дружелюбним федеральним убивцею». Чоловік наголосив, що він — громадянин США, і все, що робить американська влада, відбивається на ньому. У тексті йшлось, що він більше не бажає «дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику паплюжити» його руки своїми злочинами.

Цілями, як йдеться в маніфесті, були представники адміністрації Трампа, за винятком голови ФБР Кеша Пателя. Співробітників Секретної служби стрілець назвав «цілями лише з необхідності» і сподівався, що вони носять бронежилети. Інших правоохоронців він називає «по можливості не цілями», а всіх інших людей — «зовсім не цілями».