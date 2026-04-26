Медіа: Чоловік, який стріляв на заході з Трампом, перед атакою відправив своїй сімʼї маніфест — називав себе «дружелюбним федеральним убивцею»

Коул Томас Аллен, який відкрив вогонь під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому з Дональдом Трампом, відправив членам своєї сімʼї маніфест за десять хвилин до інциденту. У тексті Аллен називає себе «дружелюбним федеральним убивцею».

Маніфест отримали журналісти The New York Post. Вони ж, послаючись на американського чиновника, написали, що його брат повідомив про маніфест поліцію.

Аллен пише, що він — громадянин США, і все, що робить американська влада, відбивається на ньому. Він більше не бажає «дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику паплюжити» його руки своїми злочинами.

Цілями були представники адміністрації Трампа, за винятком голови ФБР Кеша Пателя. Співробітників Секретної служби стрілець називає «цілями лише з необхідності» і сподівається, що вони носять бронежилети. Інших правоохоронців він називає «по можливості не цілями», а всіх інших людей — «зовсім не цілями».

Також він пише, що використовуватиме картеч, а не кулі, щоб запобігти зайвим жертвам (картеч має нижчу проникну здатність щодо стін). Проте якби було конче потрібно, він би «пройшов крізь всіх», бо ті, хто вирішив відвідати виступ «педофіла, ґвалтівника та зрадника», — співучасники.

«Сполучені Штати Америки керуються законом, а не однією чи кількома особами. Оскільки обрані представники влади та судді не дотримуються закону, ніхто не зобов’язаний підкорятися їм у чомусь, що було наказано незаконно», — пише він.

Також Аллен іронізує з некомпетентності Секретної служби. Він зайшов у готель з купою зброї, і жодна людина не вирішила, що він становить загрозу, а охорона була зайнята протестувальниками на вулиці. Він пише, що якби був іранським агентом, то міг би принести кулемет, і ніхто б нічого не помітив, і сподівається, що некомпетентність Секретної служби виправлять до того часу, як США отримає компетентне керівництво.