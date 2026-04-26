Зеленський: Україна розраховує відкрити переговорні кластери про вступ в ЄС до червня

Раніше Bloomberg з посиланням на чиновника ЄС писав, що Євросоюз розпочне переговори про членство України в найближчі тижні чи місяці. Про це, за даними видання, лідери Європейського Союзу домовились на саміті на Кіпрі 23 квітня.

Зеленський стверджує, що Україна виконала необхідні для відкриття кластерів завдання, і далі все залежить від ЄС. Сьогодні під час зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду він підтвердив : Київ працює над тим, щоб швидко відкрити усі шість переговорних кластерів.

Про це повідомив президент під час розмови з журналістами, передає ТСН.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує відкрити переговорні кластери про вступ до Європейського Союзу до червня.

Вступ України до ЄС

Україна активізувала співпрацю з Європейським Союзом 2014 року після перемоги Революції гідності. Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріплено в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною процедурою. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ у ЄС Україні, а також висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів щодо вступу в Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію Угорщини, яка блокує відкриття переговорних розділів.

Зазвичай вступ до ЄС триває багато років і потребує підтримки всіх держав-членів, тому навіть у разі політичної домовленості процес буде довгим і складним.

У лютому 2026 року джерела Politico повідомили, що в ЄС розробляють план, який може надати Україні часткове членство у блоці вже у 2027 році — це має бути включено в мирну угоду між Україною та Росією.

Згодом стало відомо, що країни Європейського Союзу здебільшого відхилили ідею надати Україні план «зворотного членства» — побоюються, що ця реформа підірве довіру до процесу вступу. Окрім того, за даними джерел Politico, для нинішніх членів ЄС допуск до блоку багатших країн є набагато привабливішим, ніж розширення за рахунок бідніших держав, серед яких Україна.