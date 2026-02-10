Politico: Євросоюз розробляє план, як надати часткове членство Україні вже наступного року

У Європейському Союзі розробляють план, який може надати Українсі часткове членство у блоці вже у 2027 році — це має бути включено в мирну угоду між Україною та Росією.

Про це пише Politico з посиланням на пʼятьох дипломатів з різних країн, трьох посадовців ЄС і двох українських чиновників.

План неофіційно назвали «зворотне розширення» — тобто Україна спочатку отримає місце за столом ЄС, а потім проведе реформи, які необхідні для повноцінного членства.

Із розмов з джерелами Politico визначило пʼять кроків плану. Три з них стосуються Угорщини: