Bloomberg: Переговори про вступ України в ЄС розпочнуться в найближчі тижні або місяці

Європейський Союз розпочне переговори про членство України в найближчі тижні чи місяці. Про це лідери ЄС домовились на саміті в Кіпрі, який відбувся 23 квітня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновника ЄС.

Лідери Євросоюзу стверджують, що Україна виконала умови для початку першого етапу вступу в ЄС.

У зверненні на засіданні Європейської ради 23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує, що у травні відкриється перший кластер переговорів щодо вступу в ЄС.

«Це необхідно, щоб не допустити безкінечного блокування нашого шляху Росією. І не лише блокування, але й розколу та послаблення Європи з метою зупинити Україну. Чіткий графік і прискорена процедура можуть цьому запобігти. Саме тому ми про це просимо. Ми готові працювати разом, щоб забезпечити членство України», — сказав він.