У Росії засудили двох полонених «азовців» до 18 років увʼязнення. Ще одному збільшили термін до 29 років

У Росії Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону призначив по 18 років колонії суворого режиму двом українським військовополоненим. Ще одному збільшили термін увʼязнення до 29 років.

Про це пише російське видання «Медиазона» з посиланням на прокуратуру самопроголошеної «ДНР».

Вирок винесли 25-річному навідникові артилерійського взводу Віталію Слободенюку та 24-річному водієві гаубичного дивізіону Богдану Голованову. Їх звинувачують у нібито «участі в терористичному угрупованні та навчанні тероризму».

За версією звинувачення, обидва військові 2021 року приєдналися до полку «Азов», пройшли військове навчання, а 2022-го потрапили до російського полону.

Крім того, іншому полоненому «азовцеві» — 30-річному Руслану Колодяжному — російський суд збільшив термін ув’язнення до 29 років. У 2023 році його відправили за ґрати на 26 років за звинуваченнями у «вбивстві двох цивільних у Маріуполі». Тепер йому збільшили термін за статтями, пов’язаними з тероризмом.