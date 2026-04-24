Принц Гаррі пройшовся розмінованим лісом під Києвом. Майже 30 років тому те саме зробила його мати принцеса Діана в Анголі

Британський принц Гаррі, який перебуває з візитом в Україні, пройшовся по розмінованій ділянці лісу в Бучі на Київщині.

Про це повідомив канал ITV News.

Ділянку, якою пройшовся британський принц у Бучі на Київщині, розміновувала гуманітарна некомерційна організація The HALO Trust. У 1997 році мати Гаррі, принцеса Діана, привернула увагу до роботи організації, так само пройшовши по мінному полю в Анголі.

«Це дуже-дуже сумно, тому що майже 30 років тому моя мати була в Анголі, а тепер ми знову опинилися в новому конфлікті», — сказав принц, зазначивши, що на очищення території України від російських мін підуть десятиліття.

У лісі герцогу Сассекському показали технології, які використовують для розмінування, зокрема дрони, здатні виявляти міни та боєприпаси на землі, а також високотехнологічні роботи, що можуть зайти на мінне поле раніше за людей.

У своїй промові в Києві в четвер принц Гаррі повторив слова принцеси Діани, яка в Анголі сказала, що вона «не політична фігура, а гуманітарна діячка».