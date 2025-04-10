Принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом

Принц Гаррі 10 квітня приїхав до України з неоголошеним візитом — це перший його візит після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив підприємець та засновник Superhumans Андрій Ставніцер.

За його словами, принц Гаррі відвідав у Львові Superhumans Center — спеціалізовану ортопедичну клініку для лікування та реабілітації постраждалих від війни, які залежать від протезування внаслідок ампутації.

«Це мій перший візит до України — і точно не останній. Для мене було величезною честю і привілеєм приїхати сюди разом із делегацією Invictus, з деякими з наших спортсменів та учасників Ігор із Великої Британії за останні десять років», — прокоментував він.

Associated Press пише, що він також зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

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