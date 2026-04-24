У Хмельницькому чоловік стріляв зі стартового пістолета у дворі житлового будинку. Його затримали

У Хмельницькому вдень 24 квітня поліцейські затримали чоловіка, який почав стріляти у дворі житлового будинку.
Про це повідомила поліція Хмельниччини.
Повідомлення про звуки пострілів на вулиці Шухевича надійшло до поліції близько 16:00. Правохоронці приїхали на місце і затримали 35-річного місцевого.
Зʼясувалося, що він вистрілив зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Минулося без постраждалих.
Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події.
- Подібний інцидент стався 19 квітня в Чернігові — там також затримали чоловіка, який почав стріляти в повітря зі стартового пістолета, йдучи вулицею.