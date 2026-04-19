У Чернігові чоловік стріляв зі стартового пістолета по вулиці — його затримали

Вдень 19 квітня чоловік почав стріляти в повітря зі стартового пістолета по вулиці в Чернігові. Його вже затримали.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівщини.

Як встановили правоохоронці, двоє чоловіків з ознаками алкогольного спʼяніння йшли вулицею, і один із них зробив кілька пострілів у повітря. Люди не постраждали.

Поліцейські затримали 23-річного порушника, зброю вилучили. Справу відкрили за статтею про хуліганство, чоловіку готують підозру. Мотиви скоєного встановлюють.

