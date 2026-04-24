Словенія показуватиме фільми про Палестину замість «Євробачення»

Національний мовник Словенії RTV Slovenia не показуватиме цьогорічний пісенний конкурс «Євробачення», а транслюватиме серію документальних і художніх фільмів «Голоси Палестини».
Про це повідомляє АР.
Також пісенний конкурс не транслюватимуть Ісландія, Ірландія, Нідерланди та Іспанія. Причина — участь Ізраїлю в «Євробаченні», попри дії країни в Газі.
- 70-й пісенний конкурс «Євробачення» пройде у Відні. Півфінали цьогорічного конкурсу будуть 12 та 14 травня. Гранд-фінал відбудеться 16 травня.
- Україну на конкурсі представлятиме LELÉKA (Вікторія Лелека) з піснею “Ridnym”. Вона виступатиме у другій частині другого півфіналу.