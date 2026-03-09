LELÉKA офіційно представила конкурсну версію пісні, з якою виступить на «Євробаченні» у Відні

Українська виконавция LELÉKA (Вікторія Лелека) офіційно представила конкурсну версію пісні, з якою виступить на «Євробаченні» у Відні.

Відео опублікували на YouTube-каналі конкурсу.

Як зазначає «Суспільне», в оновленій версії посилили звучання бандури у виконанні музиканта Ярослава Джуся.

«Версія пісні “Ridnym” для Євробачення для мене особлива. Мені хотілося ще сильніше підкреслити її коріння і звучання, тому на самому початку з’являється більше чистого звучання бандури. Бандура — дуже символічний інструмент для української культури. У її звучанні є наша історія, наші пісні й пам’ять. Я її називаю «українською арфою», але для нас вона має ще глибше значення — це звук, який миттєво повертає додому», — поділилась виконавиця.

Наразі LELÉKA готується до виступу на «Євробаченні-2026». Вона також відвідає три європейські музичні події. Серед них — два промоконцерти: Eurovision in Concert в Амстердамі 11 квітня та 19 квітня — London Eurovision Party.