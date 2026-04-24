Нову візу Трампа за $1 млн отримала лише одна людина. Раніше Штати казали, що продали «золотих карток» на $1,3 млрд

Міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив, що візу президента Дональда Трампа, відому як «золота картка», отримала лише одна людина.

Про це пише АР.

Ця віза надає іноземцям право на проживання в США та легальну роботу за внесок у $1 мільйон. Додатково за обробку заяви на картку потрібно заплатити $15 000. Міністр каже, що в черзі за карткою стоять «сотні людей».

Спершу Лутнік казав, що за кілька днів після запуску програми Сполучені Штати продали цих карток на $1,3 мільярда.

«Золота картка» Трампа

Цю програму створили, щоб заохотити заможних іноземців переїхати до Сполучених Штатів. Вона офіційно запрацювала у грудні 2025 року. Трамп повідомляв, що гроші від цих карток витратять, щоб скоротити бюджетний дефіцит країни.

Спочатку ця картка мала коштувати $5 мільйонів. Тоді Трамп також заявив, що картки зможуть придбати російські олігархи.

Ініціатива, яку Трамп називав «грін-картою на стероїдах», має замінити програму EB-5 — вона пропонує грін-карти іноземцям, які інвестували щонайменше $1 млн у бізнес у США (при цьому компанія повинна мати хоча б 10 працівників).