У США продаватимуть «золоті картки» для іноземців за $5 мільйонів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати продаватимуть «золоті картки» багатим іноземцям за $5 мільйонів. «Золоті картки» дозволять їм жити та працювати у США, а також спростять шлях до набуття громадянства.

Про це передає CNN.

«У нас є грін-карти, а це «золота картка». Ми збираємося поставити ціну на цю картку близько $5 мільйонів, і це дасть вам привілеї «зеленої картки», а також це буде шлях до громадянства. І заможні люди будуть приїжджати в нашу країну, купуючи цю картку», — сказав Трамп.

І додав, що продаж карток почнеться приблизно через два тижні. На його думку, «золоті картки» продаватимуться мільйонами.

На запитання журналістів, чи продаватимуть Сполучені Штати «золоті картки» російським олігархам, Трамп відповів: «Так, можливо. Я знаю деяких російських олігархів, які дуже приємні люди».

Міністр торгівлі Говард Лутнік вважає, що картка замінить урядову програму імміграційних інвесторів EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам вкладати гроші в американські проєкти, створювати робочі місця, а потім подавати документи на візи для імміграції у США.

Програму EB-5 створив Конгрес США у 1992 році. За нею видають грін-карти іноземцям, які роблять інвестиції в розмірі щонайменше на мільйон доларів або на $800 тисяч в економічно проблемних зонах, які називаються цільовими районами працевлаштування.