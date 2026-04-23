В Одесі поліцейського та чотирьох військових ТЦК взяли під варту на 60 діб. Їх підозрюють у вимаганні $30 тисяч та викраденні людини

Поліцейського та чотирьох військових ТЦК взяли під варту на 60 днів без права на заставу. Їх підозрюють у вимаганні $30 тисяч у мобілізованого, викраденні та розбої, вчиненому групою осіб із застосуванням насильства.
Про це повідомляє «Суспільне».
Слідство вважає, що військові ТЦК викрали чоловіка, застосовували силу та погрози й вимагали у нього гроші за уникнення мобілізації. Угруповання працювало за наводкою місцевого, який працював у ТЦК та шукав потенційних жертв.
Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою, бо вважає, що підозрювані можуть переховуватись від слідства, впливати на потерпілого та втручатись у розслідування.
У потерпілого зламане ребро, він у лікарні.
- Працівників ТЦК та поліцейського затримали 21 квітня. Тоді керівників Одеського обласного ТЦК та Пересипського районного ТЦК відсторонили від служби та розпочали розслідування. За даними слідства, чоловіка возили містом, били, погрожували розправою та вимагали $30 тисяч.