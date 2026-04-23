В Одесі поліцейського та чотирьох військових ТЦК взяли під варту на 60 діб. Їх підозрюють у вимаганні $30 тисяч та викраденні людини

Поліцейського та чотирьох військових ТЦК взяли під варту на 60 днів без права на заставу. Їх підозрюють у вимаганні $30 тисяч у мобілізованого, викраденні та розбої, вчиненому групою осіб із застосуванням насильства.

Про це повідомляє «Суспільне».

Слідство вважає, що військові ТЦК викрали чоловіка, застосовували силу та погрози й вимагали у нього гроші за уникнення мобілізації. Угруповання працювало за наводкою місцевого, який працював у ТЦК та шукав потенційних жертв.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою, бо вважає, що підозрювані можуть переховуватись від слідства, впливати на потерпілого та втручатись у розслідування.

У потерпілого зламане ребро, він у лікарні.