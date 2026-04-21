В Одесі затримали працівників ТЦК. Слідчі стверджують, що вони викрали чоловіка і вимагали $30 тисяч (оновлено)

Удень 21 квітня в Одесі затримали працівників Територіального центру комплектування та соцпідтримки. Після цього розпочалось службове розслідування.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

Керівників Одеського обласного ТЦК та Пересипського районного ТЦК відсторонили від служби. Розслідування і перевірки проведуть начальник Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ та правоохоронці.

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив, що військових затримали. У відомстві додали, що будуть взаємодіяти з правоохоронцями.

В Офісі генпрокурора та СБУ пізніше розповіли деталі. За даними слідчих, підозрювані вдень викрали чоловіка та силоміць посадили його в автобус на вулиці Прохоровській. Окрім того, коли чоловіка возили містом, його били, погрожували розправою та вимагали $30 тисяч.

У СБУ стверджують, що злочинне угруповання, серед яких були військові, вимагало гроші з людей, а коли ті відмовляли — били та погрожували відправити їх штурмовиками на передову. Угруповання працювало за наводкою місцевого, який працював у ТЦК та шукав потенційних жертв.

У ході спецоперації правоохоронці затримали п’ятьох осіб, з яких четверо — працівники ТЦК. Позаяк ті чинили опір, правоохоронці стріляли по колесах.

Фігурантам збираються оголосити про підозри за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Що передувало

Місцеві телеграм-канали поширювали відео, на якому СБУ затримує співробітників ТЦК. Тоді писали, що це відбулося на вулиці Балківській. Також нібито було чути постріли. Пізніше «Суспільне» з посиланням на власні джерела в СБУ повідомило, що затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК і правоохоронця. Джерела стверджують, що ця спецоперація СБУ була спланованою.