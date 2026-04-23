МКС підтвердив звинувачення експрезиденту Філіппін Дутерте та направив справу до суду. Його підозрюють у злочині проти людяності

Міжнародний кримінальний суд (МКС) підтвердив звинувачення у вбивствах експрезиденту Філіппін Родріго Дутерте та направив справу до суду. Його справу розглядають як злочин проти людяності.

Про це повідомляє Reuters.

Судді заявили, що є вагомі підстави для того, щоб вважати, що 81-річний Дутерте відігравав ключову роль у вбивстві 76 людей та замаху на ще двох у рамках «війни з наркотиками». Окремо прокурори стверджують, що «війна з наркотиками» призвела до загибелі тисяч цивільних.

Під час досудових слухань адвокати підозрюваного стверджували, що публічні заяви Дутерте про необхідність вбивати злочинців були лише риторикою, спрямованою на залякування людей.

Напередодні апеляційна палата суду відхилила клопотання про припинення справи. Тепер судова палата МКС розпочне підготовку до слухань.

Що відомо про справу експрезидента Філіппін Родріго Дутерте

Дутерте прийшов на посаду у 2016 році та одразу заявив, що його мета — боротьба з наркотиками. У перший день на посаді він дозволив поліції провести рейди. Тоді (з липня по грудень 2016 року), за даними Al Jazeera, було вбито понад 5 000 людей. Загалом кампанія експрезидента щодо боротьби з наркотиками призвела до тисяч смертей, поки його каденція не закінчилась 30 червня 2022 року.

У березні 2025 року Дутерте заарештували в міжнародному аеропорту столиці Маніли після його прибуття з Гонконгу за підозрою в злочинах проти людяності. Тоді МКС розпочав розслідувати вбивства філіппінською поліцією підозрюваних у наркозлочинах, які стались під час перебування Дутерте на посаді. Офіційно обвинувачення йому висунули у вересні 2022 року.

Заступниця прокурора МКС Маме Мандіає Ніанг тоді стверджувала, що Дутерте був «непрямим співвиконавцем» убивств, які, за твердженням суду, були скоєні іншими людьми, зокрема поліцією. Також прокурори зазначили, що Дутерте та його ймовірні співучасники «мали спільний план або домовленість нейтралізувати ймовірних злочинців на Філіппінах шляхом насильницьких злочинів, зокрема вбивств».