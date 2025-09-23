МКС висунув офіційні звинувачення у злочинах проти людяності експрезиденту Філіппін Дутерте. Він дозволяв позасудові розправи

Міжнародний кримінальний суд (МКС) звинуватив колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте у злочинах проти людяності. Обвинувальний акт МКС датований липнем, але оприлюднили його лише 22 вересня.

Про це пише BBC.

Дутерте, якому 80 років, звинувачують у відповідальності за десятки вбивств, які сталися в рамках його так званої війни з наркотиками, під час якої тисячі дрібних наркоторговців, людей з наркозалежністю та інших вбили без суду.

Заступниця прокурора МКС Маме Мандіає Ніанг заявила, що Дутерте був «непрямим співвиконавцем» убивств, які, за твердженням суду, були скоєні іншими людьми, зокрема поліцією.

Перший пункт обвинувачення проти експрезидента Філіппін стосується його ймовірної причетності до вбивств 19 людей в місті Давао в період з 2013 по 2016 рік, коли він був мером.

Інші обвинувачення стосуються періоду з 2016 по 2022 рік, коли він був президентом і розпочав так звану війну з наркотиками. Другий пункт стосується вбивств 14 «цінних цілей» по всій країні, а третій — вбивства та замаху на вбивство 45 людей під час операцій із зачистки сіл.

Прокурори зазначили, що Дутерте та його ймовірні співучасники «мали спільний план або домовленість нейтралізувати ймовірних злочинців на Філіппінах (включно з тими, кого підозрювали або вважали повʼязаними зі вживанням, продажем чи виробництвом наркотиків) шляхом насильницьких злочинів, зокрема вбивств».

Дутерте не вибачився за свою жорстоку кампанію проти наркотиків, унаслідок якої загинули понад 6 тисяч людей — хоча правозахисники вважають, що реальна цифра може сягати десятків тисяч. Дутерте заявив, що боровся з наркоторговцями, щоб позбутися вуличної злочинності у країні.

Родріго Дутерте заарештували в березні цього року за підозрою в злочинах проти людяності. МКС розслідує численні вбивства філіппінською поліцією підозрюваних у наркозлочинах під час перебування Дутерте на посаді.

Хоча Філіппіни вийшли з МКС у 2019 році, суд досі має там юрисдикцію стосовно ймовірних злочинів, скоєних, коли країна ще була членом суду. Філіппіни не приєдналися до Міжнародного кримінального суду, коли президентом у 2022 році став Фердинанд Маркос — молодший. Але Маркос казав, що філіппінські правоохоронні органи готові повністю співпрацювати, якщо МКС намагатиметься затримати Дутерте.