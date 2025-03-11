Експрезидента Філіппін Дутерте заарештували за ордером МКС. Він дозволяв позасудові розправи й наказував розстрілювати порушників карантину

Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували в міжнародному аеропорту столиці Маніли після його прибуття з Гонконгу. Проти нього є ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.

Про це передає німецька міжнародна служба новин Tagesschau.

Родріго Дутерте заарештували за підозрою в злочинах проти людяності. МКС розслідує численні вбивства філіппінською поліцією підозрюваних у наркозлочинах під час перебування Дутерте на посаді. Хоча Філіппіни вийшли з МКС у 2019 році, суд досі має там юрисдикцію стосовно ймовірних злочинів, скоєних, коли Філіппіни ще були членом суду.

Філіппіни не приєдналися до Міжнародного кримінального суду, коли президентом у 2022 році став Фердинанд Маркос — молодший. Але Маркос казав, що філіппінські правоохоронні органи готові повністю співпрацювати, якщо МКС намагатиметься затримати Дутерте.

Дутерте прийшов до влади на Філіппінах у 2016 році. Під час президентства він неодноразово погрожував прямою розправою своїм опонентам або тим, кого вважав злочинцями. Він запамʼятався безпрецедентною кампанією боротьби з наркоторгівлею, в межах якої поліції дозволялися позасудові розправи. Війна з наркотиками з 2016 по 2019 рік забрала тисячі життів.

Також Дутерте публічно називав Барака Обаму і Бога сучими дітьми. З коронавірусом він також боровся «залізним кулаком». Поліції він наказував розстрілювати порушників карантину, а невакцинованих вимагав саджати до вʼязниць.