СБУ і поліція зірвали теракти РФ у школах: завербований підліток планував підірвати ліцей та розстріляти школярів

Служба безпеки України та Нацполіція викрили спроби Росії здійснити теракти у школах у Кіровоградській та Одеській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними розслідування, російські спецслужби завербували двох неповнолітніх у групах в Telegram та TikTok. Там спецслужбісти маніпулювали юнаками за допомогою тем «справедливої мети», захисту родичів від розправи та покарання тих, хто ображав їх у школах. Їх підштовхували не тільки до теракту, але й до самогубства, щоб одразу позбутись свідків.

Слідство встановило, що 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання від російського куратора — йому потрібно було виготовити саморобну бомбу з підручних засобів. Далі він мав пронести її в школу та підірвати на перерві. За завданням спецслужб РФ, також він мав взяти рушницю та ніж і добити уцілілих школярів.

Проте працівники СБУ викрили неповнолітнього і вилучили у нього під час обшуків саморобний вибуховий пристрій, його компоненти, рушницю та техніку з доказами співпраці з Росією.

СБУ повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 ККУ (підготовка до теракту). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Окрім того, на Одещині СБУ викрила ще одного учня, якого російські спецслужби вербували для вбивства учнів ліцею. Росіяни планували для цього відправити йому посилку з вогнепальною зброєю і мисливським ножем.