Суд дозволив подружжю Порошенків поділити майно

Суд дозволив пʼятому президенту України Петру Порошенку і його дружині Марині Порошенко поділити майно, яке раніше було сумісною власністю подружжя. Це була четверта спроба поділити майно.

Про це йдеться в постанові Вінницького апеляційного суду від 20 квітня, яку опублікували 22 квітня. Імен сторін у постанові немає, але є імена адвокатів Крістіни Мисенко та Іллі Новікова, які раніше фігурували в медіа, як представники Марини і Петра Порошенків відповідно.

За Мариною Порошенко суд залишив 8 190 акцій інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал» ціною понад 8,3 мільярда гривень. В активах цього фонду є фабрики Roshen, автомобільне підприємство «Богдан» та інші бізнеси.

Також за колишньою першою леді суд залишив гроші на банківських рахунках і готівкою, що за курсом НБУ дорівнює 200 мільйонам гривень. Всього за Мариною Порошенко майна залишилось на 8 534 330 774, 54 гривень.

За Петром Порошенком суд залишив 46 картин та інших предметів мистецтва вартістю €100,4 мільйона, кілька транспортних засобів та кошти. Всього за курсом: 8 553 720 672, 30 гривень.

Чому сімʼя Порошенків ділить майно?

У лютому 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти українських бізнесменів і народних депутатів. Серед них були Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук. У СБУ пояснили, що санкції ввели через загрози державній безпеці України.

Порошенку раніше оголосили підозру в державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. За версією слідства, під час президентства він поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних РФ донецьких і луганських бойовиків.

У квітні 2025 року пресслужба партії Порошенка «Європейська солідарність» опублікувала заяву щодо поділу майна подружжя пʼятого президента. За словами пресслужби, позов про розподіл майна потрібен, щоб розблокувати Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність. Тобто, оскільки через санкції Петро Порошенко не може фінансувати свій благодійний фонд, подружжя вирішило поділити майно, аби це робила Марина Порошенко.