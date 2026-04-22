На полях бізнес-саміту у форматі ЄС — Україна українські та європейські компанії підписали дві угоди про створення спільних оборонних підприємств.
Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, цитує пресслужба ЄС.
Перша угода — між українською компанією Tencore та французькою технологічною компанією Shark Robotics. Tencore розробляє наземні роботизовані комплекси, а французьке підприємство спеціалізується на виготовленні роботів.
Інший документ про співпрацю підписали українська компанія Stetman, яка спеціалізується на виготовленні супутникових терміналів і наданні передових послуг зв’язку для оборони та критичної інфраструктури, і данська компанія GomSpace, яка є виробником та оператором наносупутників для різних ринків, зокрема й оборонного.
- Під час саміту у Брюсселі Євросоюз підписав з Європейським інвестиційним банком угоду про допомогу Україні на суму €600 мільйонів, які спрямують на транспортні та енергетичні проєкти. Також ЄС підписав і інші угоди з банками, які нададуть кошти для підтримки України.