ЄС та Європейський інвестиційний банк нададуть Україні €600 мільйонів

Під час бізнес-саміту ЄС — Україна, що проходить у Брюсселі, Євросоюз підписав з Європейським інвестиційним банком угоду про допомогу Україні на суму €600 мільйонів. Кошти спрямують на транспортні та енергетичні проєкти.

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, цитує пресслужба ЄС.

Також на полях саміту ЄС підписав з Європейським банком реконструкції та розвитку дві нові угоди на €363 мільйони. Угоди стосуються підтримки малого бізнесу та гарантій, що Європа захистить підприємства від збитків, повʼязаних з війною. Для підтримки енергетики Євросоюз підписав угоду зі словацьким банком Eximbanka на €95 мільйонів.

Наприкінці промови єврокомісарка закликала бізнеси інвестувати в Україну та прирівняла допомогу з приготуванням борщу. За її словами, процес приготування, як і процес спільного створення чогось, є складним. Під час приготування можна поєднати у рецепті різні інгредієнти, як досвід різних країн. Тому вона закликала «варити борщ разом».