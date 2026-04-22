«Називав себе генералом російської армії». У поліції поділились деталями про аудіо з телефону київського стрільця

На записах з телефону київського стрільця чутно, як під час теракту 18 квітня він називає себе генералом російської армії.

Про це розповів після брифінгу голова Нацполіції Іван Вигівський.

«Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні, він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по підʼїзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади», — каже голова Нацполу.

Вигівський додав, що стрілець включив диктофон у момент конфлікту з сусідом, ймовірно, щоб у подальшому себе виправдати. На запис, зокрема, потрапив момент, як стрілець піднявся у квартиру за карабіном. Аудіо триває аж до моменту, коли нападник забіг у магазин, де захопив людей у заручники. Цей запис вже передали СБУ.