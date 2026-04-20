Прокуратура Франції викликала на допит Маска у справі про сексуалізовані дипфейки у Х, згенеровані чат-ботом Grok

Прокуратура Франції 20 квітня викликала на добровільний допит мільярдера Ілона Маска у межах розслідування щодо соцмережі X. Йдеться про підозри, що функція штучного інтелекту Grok могла поширювати мільйони сексуалізованих дипфейків.

Про це пише France24.

Розслідування щодо соцмережі Ілона Маска у Франції розпочали в січні 2025 року. Спочатку воно стосувалося підозр у можливому використанні алгоритмів X для втручання у французьку політику.

Згодом, у січні 2026-го, справу розширили через поширення штучним інтелектом Grok сексуалізованих дипфейків та заяв із запереченням Голокосту.

На початку лютого прокурори провели обшуки в офісі X у Парижі. Компанія заперечувала порушення і назвала розслідування «політично мотивованим». Тоді ж Маску видали повістку на допит. Також на допит викликали тодішню генеральну директорку X Лінду Яккаріно.

Наразі незрозуміло, чи з’явиться він на допит, на який його викликали 20 квітня. Правоохоронці також не повідомили місце або час запланованого допиту.

Паризька прокурорка Лор Беккю повідомила, що співробітників X також викликали для допиту як свідків у період із 20 по 24 квітня. Водночас у прокуратурі наголосили, що неявка на добровільний допит не стане перешкодою для продовження розслідування.

За даними організації Центр протидії цифровій ненависті (CCDH), лише за 11 днів наприкінці січня у чат-боті Grok було створено близько трьох мільйонів сексуалізованих зображень — переважно жінок. Також 23 000 з них, імовірно, зображували дітей.