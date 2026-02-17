ЄС розпочав масштабне розслідування щодо X через чат-бот Grok і сексуалізовані зображення

Ірландська комісія із захисту даних в ЄС розпочала масштабне розслідування щодо соцмережі X через створення чат-ботом Grok сексуалізованих зображень реальних людей без їхньої згоди.

Про це повідомляє Financial Times.

Перевірку розпочали, щоб з’ясувати, чи дотримується X правил регламенту безпеки ЄС: персональні дані мають оброблятися лише для законних цілей, під час створення продукту повинна враховуватися конфіденційність та мають оцінюватися ризики перед запуском.

У регуляторі кажуть, що перевіряють випадки, коли користувачі могли просити Grok генерувати такі зображення, зокрема й з участю неповнолітніх. Комісія вже взаємодіє з X із моменту появи перших повідомлень про можливість створення Grok сексуалізованих зображень.

Ситуація відбувається на фоні великих внутрішніх змін у X. Декілька співробітників, включно з двома співзасновниками xAI, покинули компанію після зʼєднання зі SpaceX. Ілон Маск оголосив про реструктуризацію компанії, одночасно намагаючись посилити контроль над чат-ботом Grok.

Що не так із Grok

Ілон Маск розробляв і просував Grok як альтернативу занадто цензурованим чат-ботам конкурентів — Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI. У липні 2025 року Grok опинився в центрі скандалу через антисемітські відповіді — чат-бот критикував «єврейських керівників» у Голлівуді та хвалив Гітлера.

Медіа також писали, що новітня модель штучного інтелекту Grok 4, схоже, звертається до публікацій Маска на його сторінці в X, коли відповідає на запитання про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, аборти та імміграційне законодавство.

У січні чат-бот Grok опинився в центрі нового скандалу. Через нього користувачі масово «роздягали» на фото жінок та дітей. Єврокомісія та британський регулятор інтернету Ofcom також вже розпочали розслідування щодо Х.

Після критики Grok відключив функцію створення зображень для більшості користувачів, вона залишилась доступна лише платним підписникам. А в середині січня X повністю заборонила Grok створювати фото людей у купальниках та білизні — навіть для платних підписників.

Попри це бот іноді продовжує це робити. Це відбувається навіть у тих випадках, коли користувачі попереджають, що зображені люди не давали своєї згоди, зʼясували журналісти Reuters.