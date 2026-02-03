Маск об’єднує свої компанії SpaceX та xAI для розвитку штучного інтелекту в космосі

SpaceX оголосила про придбання стартапу xAI, який займається штучним інтелектом, що дозволить Ілону Маску об’єднати дві свої компанії в єдину технологічну структуру.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Маска, угода поєднає штучний інтелект, ракети, космічний інтернет, прямий зв’язок із мобільними пристроями та платформу для отримання інформації в режимі реального часу і свободи слова.

Маск вважає, що об’єднання компаній дозволить розвивати центри обробки даних ШІ у космосі. Завдяки супутникам там завжди є сонце для енергії, і це дозволяє комп’ютерам обробляти більше даних, витрачаючи менше ресурсів на обслуговування.

За даними Bloomberg, об’єднана компанія вартуватиме $1,25 трильйона, а угоду підпишуть напередодні розміщення акцій SpaceX пізніше цього року.

Об’єднання відбувається на фоні того, що SpaceX отримала близько $8 мільярдів прибутку у 2025 році. Конкуренти, зокрема Google, також досліджують ідею створення космічних центрів обробки даних із сонячними батареями, наприклад, у рамках Project Suncatcher.

SpaceX — американська космічна компанія, заснована у 2002 році, відома розробкою ракет Falcon та космічного корабля Starship, а також супутникового інтернету Starlink. xAI — стартап Ілона Маска, який спеціалізується на штучному інтелекті та чат-ботах, придбав платформу X (колишній Twitter) у 2022—2025 роках.