Tesla припиняє випуск електромобілів Model S і Model X. Замість них збиратимуть роботів

Генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив про завершення виробництва електромобілів Model S і Model X у другому кварталі 2026 року. Це одні з найдорожчих моделей компанії.

Про це пишуть CNN іCNBC.

«Настав час завершити програми Model S і Model X з почесною відставкою. Якщо ви хочете купити Model S або X, зараз саме час зробити замовлення», — сказав Ілон Маск заявив на презентації фінансових результатів своєї компанії.

За його словами, тепер на заводі у Фрімонті, штат Каліфорнія, де робили ці електромобілі, розроблятимуть людиноподібних роботів Optimus. Планують випускати до мільйона таких роботів на рік.

Попри закриття програм Model S та X, компанія планує не лише зберегти, але й значно збільшити штат працівників каліфорнійського заводу, щоб забезпечити рекордні обсяги виробництва нової продукції.

Маск також дав зрозуміти, що продаж електромобілів може стати другорядним напрямом бізнесу Tesla.

Це відбувається на тлі значного зниження прибутку та обсягу продажів компанії. За останній квартал 2025 року чистий прибуток Tesla знизився на 61%. За підсумками року він скоротився на 46% (мінус $3,3 мільярда).

Продажі електромобілів також показали найбільше річне падіння за всю історію компанії. У 2025 році прибуток Tesla становив лише 30% від рекордного рівня 2022 року ($12,6 мільярда).

CNN зазначає, що репутація компанії постраждала через політичну активність Маска та його зв’язки з президентом США Дональдом Трампом. Крім того, попит на електромобілі у США знизився після скасування податкової пільги в $7 500.

Tesla також стикається з жорсткою конкуренцією, особливо з боку китайських виробників. У 2025 році компанія втратила статус найбільшого виробника електромобілів у світі, поступившись китайській BYD.

Водночас, як зазначає CNN, Model S і Model X становлять лише близько 3% глобальних поставок Tesla, тому припинення їх виробництва суттєво не вплине на обсяги продажів.