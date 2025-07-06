Ілон Маск оголосив створення «Американської партії». Це вдарило по Tesla

Ілон Маск 5 липня оголосив про створення нової «Американської партії». Це відбулося на тлі розколу з президентом США Дональдом Трампом через «великий, прекрасний законопроєкт» про податки та витрати. Конгрес ухвалив його 4 липня.

Про це пише Reuters.

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На День незалежності США 4 липня Маск розпочав опитування на своїй сторінці в X, чи слід створити нову політичну партію та отримати «незалежність від двопартійної системи». Близько 65% користувачів проголосували за. Вже наступного дня Маск написав: «У співвідношенні 2 до 1 ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте!».

Перші ознаки невдоволення інвесторів заявою Маска зʼявилися пізніше того ж дня. Інвестиційна фірма Azoria Partners відкладе лістинг біржового фонду Tesla, повідомив генеральний директор Azoria Джеймс Фішбек. Фішбек просить раду директорів Tesla зʼясувати політичні амбіції Маска. За його словами, заяви про партію підривають довіру акціонерів до минулих заяв Маска, що він більше зосередиться на бізнесі після звільнення з державної служби в травні.

Ворожнеча з Трампом призвела до кількох різких падінь ціни акцій Tesla. Акції злетіли після переобрання Трампа в листопаді 2024 року та досягли максимуму у понад $488 у грудні, перш ніж втратити понад половину своєї вартості у квітні 2025 року та закритися наприкінці червня на позначці $315,35.