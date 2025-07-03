У США ухвалили «великий, прекрасний» законопроєкт Трампа про податки й витрати — залишився тільки підпис президента

Палата представників США остаточно схвалила «великий, прекрасний» законопроєкт Дональда Трампа про податки й витрати і передала його на підпис президенту.

Про це пишуть CNN і AP.

Лідери Республіканської партії працювали всю ніч, щоб забезпечити потрібну кількість голосів. Результат: 218 проти 214. Усі демократи голосували проти, як і двоє республіканців. Однак схвалення законопроєкту вже стало першим великим законодавчим досягненням Трампа під час його другого терміну. Спікер Палати представників Майк Джонсон та лідер більшості в Сенаті Джон Тун переконали майже кожного члена своєї партії виступити за цей документ.

У Білому домі США на це зреагували і прокоментували словом «перемога».

Основний пріоритет законопроєкту обсягом майже 900 сторінок — збереження податкових пільг на $4,5 трильйона, запроваджених Трампом у 2017 році під час першого президентства, які втратять чинність, якщо Конгрес не встигне їх продовжити. Також пропонуються нові податкові послаблення, зокрема, право працівників віднімати з податків чайові та оплату за понаднормову роботу, а також знижка в $6 тисяч для більшості літніх людей із доходом менше ніж $75 тисяч на рік.

Документ передбачає інвестиції у близько $350 мільярдів у національну безпеку, програму депортацій Трампа та розробку протиракетного щита «Золотий купол».

Щоб компенсувати втрати бюджету через зменшення податків, законопроєкт пропонує скорочення на $1,2 трильйона на медичну допомогу для малозабезпечених (Medicaid) та продуктових талонів переважно за рахунок запровадження нових вимог до працевлаштування, зокрема для деяких батьків та людей похилого віку, а також значного скасування податкових пільг на зелену енергетику.

За оцінкою непартійного Бюджетного управління Конгресу, законопроєкт збільшить державний дефіцит на $3,3 трильйона упродовж десятиліття, а 11,8 мільйона людей залишаться без медичного страхування.

Як зазначає CNN, найбільше від законопроєкту Трампа постраждають пенсіонери, студенти, платники податків, американці з низьким рівнем, а ще — лікарні. Натомість переваги від цього отримають американські корпорації, виробники, американці з високим рівнем доходу.