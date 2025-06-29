Сенат США зробив крок до ухвалення «великого, прекрасного» законопроєкту Трампа про податки й витрати. Що далі

Американські сенатори-республіканці зробили крок до ухвалення «великого прекрасного» законопроєкту президента Дональда Трампа про податкові знижки і витрати. Документ пройшов процедурне голосування (51–49).

Про це передає американський телеканал CNN.

Тепер лідерам Республіканської партії США потрібно задовольнити численні вимоги багатьох опонентів, які все ще вимагають змін до законопроєкту. Він передбачає зниження федеральних податків, нові видатки на Пентагон і службу прикордонної безпеки, скорочення державних програм соціального забезпечення, зокрема Medicaid.

Дональд Трамп хоче підписати законопроєкт до 4 липня. Однак якщо Сенат його схвалить, він все одно має повернутися до Палати представників США. Процедурне голосування дозволило Сенату розпочати обговорення документа, після чого за нього голосуватимуть.

Коли законопроєкт пройшов процедурне голосування, Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social про «велику перемогу» й подякував чотирьом сенаторам, які змінили свою позицію. Водночас двоє республіканців — Том Тілліс і Ренд Пол — проголосували проти.

Віцепрезидент Джей Ді Ванс особисто приїхав у Сенат, щоб разом з лідером більшості в Сенаті Джоном Туном переконувати тих, хто вагався.

Сенатори-демократи намагаються сповільнити ухвалення закону: вимагають, щоб текст зачитали вголос, що триватиме від 10 до 15 годин, а потім влаштувати дебати і серію голосувань за поправки — так звана vote-a-rama.

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тун і його команда активно тиснули на своїх членів, щоб вони підтримали законопроєкт. Це робив і Трамп.

У Палаті представників також напружена ситуація. Спікер Майк Джонсон закликав республіканців не коментувати публічно сенатську версію, поки вона неостаточна. Дехто вже висловився проти — зокрема, через зміни до Medicaid. Попереду серія голосувань за поправки.