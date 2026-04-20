Росіяни зранку обстріляли Запоріжжя, відділок поліції в Прилуках і автівки на Сумщині. Загинула людина, є постраждалі

Від ранку понеділка, 20 квітня, російські війська продовжили бити по регіонах України. Внаслідок обстрілів відомо про одну загиблу людину і постраждалих.

Зокрема, росіяни вдарили дронами по районному відділку поліції в Прилуках на Чернігівщині. Постраждав чоловік, пошкоджені цивільна інфраструктура й автівки.

У Запоріжжі від російської атаки загинула людина, ще четверо постраждали, серед них — десятирічна дитина. У місті виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі.

Також під ударом вранці була Сумщина — російські дрони влучили в цивільні автівки у двох громадах, постраждали чотири людини.

На Полтавщині уламки впали на територію підприємства — поранені двоє людей. Пошкоджені будівля підприємства й автівки поруч.