Росіяни зранку обстріляли Запоріжжя, відділок поліції в Прилуках і автівки на Сумщині. Загинула людина, є постраждалі

Від ранку понеділка, 20 квітня, російські війська продовжили бити по регіонах України. Внаслідок обстрілів відомо про одну загиблу людину і постраждалих.
Зокрема, росіяни вдарили дронами по районному відділку поліції в Прилуках на Чернігівщині. Постраждав чоловік, пошкоджені цивільна інфраструктура й автівки.
У Запоріжжі від російської атаки загинула людина, ще четверо постраждали, серед них — десятирічна дитина. У місті виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі.
Також під ударом вранці була Сумщина — російські дрони влучили в цивільні автівки у двох громадах, постраждали чотири людини.
На Полтавщині уламки впали на територію підприємства — поранені двоє людей. Пошкоджені будівля підприємства й автівки поруч.
- Вночі росіяни запустили по Україні 142 дрони. Під атакою були Київщина, Дніпропетровщина та Харківщина. В атаках постраждали більше як 10 людей, серед них — радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.