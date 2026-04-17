Словаччина подасть до суду на ЄС через заборону на імпорт російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна оскаржуватиме заборону на імпорт російського газу в Суді Євросоюзу.

Про це він написав у соцмережі X.

Фіцо каже, що його уряд турбує те, що ЄС ухвалив заборону кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.

«Ми стурбовані тим, як було ухвалено це положення. Ми переконані — і я вважаю, що це не лише наша думка, але й думка інших прем’єрів, що в цьому випадку це є режимом санкцій, санкційним заходом. Тому це рішення мало бути ухвалено одноголосно», — наголосив Фіцо.

За його словами, Єврокомісія знала, що деякі країни виступають проти цього регламенту. Тому вимогу про одностайність обійшли, а регламент ухвалили кваліфікованою більшістю голосів.

«На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС. У них передбачено, що рішення про санкції та питання зовнішньої політики мають ухвалюватися одностайно», — додав словацький прем’єр.

Фіцо зазначив, що уряд подасть позов до Суду ЄС до 27 квітня. Раніше Угорщина вже подавала подібний позов проти заборони, хоча поки невідомо, як новий уряд діятиме в цьому питанні.

«Суд Європейського Союзу може винести у цій справі рішення, яке стане переломним і вирішальним для майбутнього функціонування ЄС», — підсумував Фіцо.

Відмова Європи від російського газу

У травні 2022 року ЄС висунув пропозицію REPowerEU — позбутися залежності від російського газу до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Лише Угорщина і Словаччина наполягають на продовженні купівлі дешевих російських енергоносіїв.

У грудні 2025-го ЄС заявив, що узгодив план відмови від імпорту російського газу. А 26 січня 2026 року Рада ЄС остаточно заборонила імпорт російського трубопровідного газу і СПГ.

Повна заборона на імпорт СПГ запрацює з початку 2027 року, а для трубопровідного газу — з осені 2027 року.