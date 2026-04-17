Ощадбанк подав новий позов проти Росії через захоплені активи на окупованих територіях

Ощадбанк 7 квітня передав на розгляд Міжнародного арбітражного суду новий позов проти Російської Федерації.

Про це 17 квітня повідомила пресслужба банку.

У банку наголосили, що через російське вторгнення втратили активи та можливість продовжувати діяльність на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Ще 24 липня 2025 року в цій справі банк направив російській стороні офіційне повідомлення про спір, реакції на яке не було.

Наразі триває етап формування складу Міжнародного арбітражного суду відповідно до положень двосторонньої угоди.