Ощадбанк виграв апеляцію щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Апеляційний суд Парижу залишив у силі рішення 2018 року, яким Росію зобов’язали компенсувати державному Ощадбанку $1,5 мільярда збитків, завданих внаслідок незаконної анексії Криму.

Про це повідомила пресслужба банку.

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«Сума збитків, призначених до стягнення за рішенням суду, перевищує $1,5 мільярда, й Ощад і в подальшому робитиме все можливе, щоб стягнути цю суму з РФ», — зазначила Роза Тапанова, членкиня наглядової ради Ощадбанку.

Також апеляційний суд вказав, що рішення Арбітражного трибуналу Парижу від 26 листопада 2018 року є визнаним на території Франції, і додатково стягнув із Росії €300 тисяч судових витрат.