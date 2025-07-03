Ощадбанк виграв апеляцію щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Апеляційний суд Парижу залишив у силі рішення 2018 року, яким Росію зобов’язали компенсувати державному Ощадбанку $1,5 мільярда збитків, завданих внаслідок незаконної анексії Криму.
Про це повідомила пресслужба банку.
«Сума збитків, призначених до стягнення за рішенням суду, перевищує $1,5 мільярда, й Ощад і в подальшому робитиме все можливе, щоб стягнути цю суму з РФ», — зазначила Роза Тапанова, членкиня наглядової ради Ощадбанку.
Також апеляційний суд вказав, що рішення Арбітражного трибуналу Парижу від 26 листопада 2018 року є визнаним на території Франції, і додатково стягнув із Росії €300 тисяч судових витрат.
- У квітні Ощадбанк арештував російські активи у Франції приблизно на €87 мільйонів у справі компенсації за втрачені кримські активи банку.