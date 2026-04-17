Поліція викрила масштабні схеми зловживання при закупівлі дров для ЗСУ на понад 100 млн грн

Поліція викрила масштабні схеми із закупівлею дров для ЗСУ. За попередніми даними, держава втратила понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Національній поліції.

Йдеться про контракти на постачання паливної деревини для військових частин. У них, як вважає слідство, ціни завищували на 30–40%, а іноді товар постачали не повністю.

Держава втратила понад 100 мільйонів гривень. Однак, за даними слідства, йдеться лише про попередні підрахунки збитків. Остаточну суму ще можуть переглянути.

Правоохоронці кажуть, що до схем могли бути причетні посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь і підрядники, яких вони залучали.

У межах розслідування відкрили 20 кримінальних проваджень. Провели майже 50 обшуків у 15 областях і Києві. Працювали поліція, СБУ, ДБР, БЕБ і прокуратура.

Слідчі вже оголосили підозри шістьом людям — серед них колишні та чинні посадовці. Їхні дії кваліфікують як розтрату майна, службову недбалість і недбале ставлення до служби. Їм загрожує від пʼяти років тюрми.