У США знову призупинили будівництво бальної зали Трампа за $200 млн

У США суд знову призупинив будівництво бальної зали Дональда Трампа в Білому домі, але дозволив продовжити роботи над підземним бункером.

Про це пише BBC.

Суддя наголосив, що Конгрес має схвалити проєкт. За його словами, Трамп намагається обійти попереднє судове рішення, перекваліфікувавши план будівництва бальної зали як життєво важливий для національної безпеки.

Рішення ухвалили після позову від Національного фонду охорони історичної спадщини. У позові група зі збереження памʼяток стверджувала, що Білий дім порушив закон, коли розпочав будівництво: не подав плани до Національної комісії з планування капітального будівництва, не запросив екологічну оцінку проєкту та відмовився отримати дозвіл від Конгресу.

Також група наголосила, що Трамп порушує Конституцію США, «яка залишає за Конгресом право розпоряджатися та встановлювати всі правила щодо майна, що належить Сполученим Штатам».

Трамп у відповідь звинуватив суддю у «спробі перешкодити майбутнім президентам і світовим лідерам мати безпечне та надійне місце для проведення масштабних зустрічей».