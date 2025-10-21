У Білому домі почали демонтувати частину східного крила — там побудують бальну залу Трампа

20 жовтня в Білому домі знесли частину фасаду східного крила для будівництва великої бальної зали, яке ініціював президент США Дональд Трамп.

Про це Трамп написав у себе в соцмережі Truth Social.

«Я радий оголосити, що на території Білого дому розпочато будівництво нової, великої та прекрасної бальної зали. Відокремлене від самого Білого дому, східне крило повністю модернізується в рамках цього процесу і після завершення робіт буде прекраснішим, ніж будь-коли», — йдеться в дописі Трампа.

Sean Casten / Х

За його словами, понад 150 років кожен президент мріяв мати бальну залу в Білому домі, тож для нього «честь бути першим лідером, який нарешті розпочав цей необхідний проєкт».

Трамп наголосив, що реконструкція цієї будівлі фінансується приватними коштами «багатьох щедрих патріотів» і, зокрема, внесками самого президента США.

Вашингтон оголосив про плани побудувати нову бальну залу в Білому домі вартістю $200 мільйонів ще 1 серпня. Це стане втіленням давньої мрії Дональда Трампа, яку він просував ще за каденції експрезидента Барака Обами.

Відомо, що приміщення зводять поряд зі східним крилом Білого дому, де розміщені офіси першої леді Меланії Трамп та інших ключових співробітників. Вони тимчасово працюватимуть в іншому місці.

На візуалізаціях видно, що архітектурно зала відповідатиме стилю офіційної резиденції. Кімнату оздоблять розкішними люстрами та колонами.