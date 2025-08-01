У Білому домі побудують нову бальну залу за $200 мільйонів. Трамп просував цю ідею ще за каденції Обами

Вашингтон оголосив про плани побудувати нову бальну залу в Білому домі вартістю $200 мільйонів. Це стане втіленням давньої мрії президента США Дональда Трампа, повідомляє BBC.

Приміщення зведуть поряд з модернізованим східним крилом Білого дому, де розміщені офіси першої леді Меланії Трамп та інших ключових співробітників. Вони тимчасово працюватимуть в іншому місці.

На візуалізаціях видно, що архітектурно зала відповідатиме стилю офіційної резиденції. Кімнату оздоблять розкішними люстрами та колонами. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, кошти на будівництво виділять особисто Дональд Трамп і ще кілька донорів, імена яких поки що не розголошують. Роботи мають розпочати у вересні.

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На брифінгу 31 липня Лівітт розповіла, що «дуже необхідне і вишукане доповнення» до Білого дому матиме площу близько 8 360 м², там зможуть одночасно перебувати приблизно 650 людей. Посадовиця переконана, що будівництво завершать «задовго до» кінця президентського терміну Трампа.

Reuters

«Президент і команда Трампа повністю налаштовані співпрацювати з відповідними організаціями, аби зберегти історичну спадщину Білого дому, водночас створивши прекрасну бальну залу, яку зможуть використовувати майбутні адміністрації та наступні покоління американців», — каже голова апарату Сюзі Вайлз.

Керолайн Лівітт додала, що після появи нового приміщення більше не доведеться ставити «великий і негарний намет» для державних банкетів та інших масштабних подій, зокрема за участі світових лідерів. «Це негарне видовище», — так Трамп коментував намет.

Ще у 2016 році, за адміністрації Барака Обами, Дональд Трамп пропонував виділити $100 мільйонів на будівництво «чудової» бальної зали, однак тодішній президент відмовився. Речник адміністрації Джош Ернест заявив, що цю пропозицію «не розглядали всерйоз».

«Я не впевнений, що було б доречно бачити блискучий золотий напис Trump… на будь-якій частині Білого дому», — коментував тоді Ернест журналістам.