Суд у США зупинив будівництво бальної зали Трампа в Білому домі вартістю $400 мільйонів

Федеральний суд у США заблокував подальше будівництво бальної зали у Білому домі, яку планував звести президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє CNN.

Рішення ухвалив суддя Річард Леон. Він дійшов висновку, що Трамп не отримав необхідного дозволу Конгресу на реалізацію проєкту вартістю $400 мільйонів.

Суд постановив зупинити всі роботи, але відклав виконання рішення на два тижні, щоб адміністрація могла подати апеляцію. Будь-яке будівництво, зведене в цей період, можуть демонтувати.

Леон зазначив, що президент не є власником Білого дому, а лише розпоряджається ним, і не має права самостійно реалізовувати такі масштабні проєкти без схвалення законодавців.

У рішенні також йдеться, що закон, на який посилався Трамп, дозволяє ремонт і зміни, але не передбачає знесення будівель і зведення нових. Адміністрація Трампа вже заявила, що оскаржить рішення.

Проєкт бальної зали передбачає будівництво великого комплексу площею понад 8 тисяч квадратних метрів на місці Східного крила. Сам Трамп особисто брав участь у розробці — від планування до вибору матеріалів.