СБУ заочно оголосила підозри командуванню РФ, яке відповідало за удар по видавництву «Фактор-Друк» у Харкові — тоді загинули семеро людей

Служба безпеки України заочно оголосила підозри російським генералам і віцеадміралу, які відповідали за ракетний удар по видавництву «Фактор-Друк» у Харкові 23 травня 2024 року.

Про це повідомили пресслужба СБУ та генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, росіяни вдарили по найбільшому в Україні поліграфічному підприємству «Фактор-Друк» трьома керованими ракетами С-300. Підприємство щороку друкувало до 50 млн книжок, 100 млн журналів і 300 млн газет.

Через атаку загинули семеро людей, ще понад 20 зазнали поранень. Девʼятеро з них — працівники підприємства.

Також внаслідок ударів було пошкоджено виробничі та складські приміщення і друкарське обладнання. Тоді ж армія РФ знищила десятки книг навчальної літератури.

Служба безпеки встановила, що рішення вдарити по друкарській компанії ухвалив генерал-полковник Олексій Кім — перший заступник командувача обʼєднаного угруповання військ ЗС РФ на території України. Полковник Сергій Монетов надав дані про обʼєкт, генерал-лейтенант Андрій Циганов віддав наказ запустити ракети з Бєлгородщини, а віцеадмірал Олександр Пешков координував атаку. Запустили ракети російські військові спеціальної тактичної ракетної групи № 3.

СБУ заочно оголосила чотирьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей).