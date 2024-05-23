Російські війська завдали понад десять ударів по Харкову. Є багато загиблих і поранених

Російські війська вранці 23 травня завдали масованого ракетного удару по місту Харків. Там пролунали понад десять вибухів.

Мер міста Ігор Терехов і голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомили, що від перших ударів постраждали транспортна інфраструктура і комунальне підприємство, що займається життєзабезпеченням міста. Там постраждали щонайменше пʼятеро людей.

Приблизно через 30 хвилин було ще кілька ударів. Терехов повідомив про влучання у приватне підприємство. Там загинула одна людина, шестеро дістали поранень. Доля ще трьох людей невідома, на місці влучання велика пожежа.

На місці ще одного ракетного удару знайшли тіло. Також там поранена одна людина — її забрала швидка.

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О 12:00 Синєгубов повідомив, що загальна кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох. Ще двох людей шукають. Армія рф завдала щонайменше 15 ударів, додав він.

О 12:27 Терехов повідомив про пʼятьох загиблих і девʼятьох поранених. Голова Харківської ОВА пише про 6 загиблих і 11 поранених.

Президент Володимир Зеленський опублікував перші фото. Він уточнив, що 15 російських ракет вдарили по обласному центру і місту Люботин.

Уже відомо, що під удар потрапила друкарня книжкового видавництва Vivat. Його директорка Юлія Орлова повідомила, що на місці розбирають завали й рятують людей.