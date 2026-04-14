На Запорізькій АЕС був блекаут — живлення вже повернули (оновлено)

На Запорізькій АЕС стався 13-й блекаут від початку повномасштабної війни — зранку 14 квітня вона на півтори години втратила живлення від обох зовнішніх ліній електропередачі. В цей час роботу станції підтримували 19 резервних дизельних генераторів.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) і «Енергоатом».

Наразі ЗАЕС підключена до резервної лінії електропередачі «Феросплавна-1». Основна лінія — «Дніпровська» — відʼєднана з 24 березня.

МАГАТЕ проводить переговори з Україною і Росією, щоб забезпечити локальне перемирʼя, необхідне для ремонту.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня по 23 жовтня 2025 року.

Питання ЗАЕС залишається серед ключових на тристоронніх переговорах України, США і Росії. У січні Politico з посиланням на джерела писало, що Росія на перемовинах запропонувала ділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський уже заявляв, що така ідея виглядає нереалістично. Натомість він пропонував, щоб ЗАЕС експлуатували Україна та США.