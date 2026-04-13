Під час великоднього перемир’я Росія понад 10,5 тисячі разів порушила режим припинення вогню

З початку оголошення великоднього перемирʼя українські військові зафіксували 10 721 порушення режиму припинення вогню з боку військ РФ.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Перемирʼя діяло з 16:00 11 квітня і до кінця доби 12 квітня. За цей час ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе (типу «Шахед» / «Гербера») не було.

Водночас росіяни не припиняли бойові дії на фронті: вони здійснили 1 567 артилерійських обстрілів, провели 119 штурмів та 9 035 разів вдарили дронами-камікадзе (з них: типу «Італмас», «Ланцет», «Молнія» — 2 205; FPV-дронами — 6 830).

Під ударами, зокрема, були Сумщина і Харківщина: росіяни атакували авто швидкої допомоги, а також селище Золочів.

А вже в ніч проти 13 квітня армія РФ запустила по Україні 98 дронів, ППО знешкодила 87 з них.