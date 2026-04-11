Міноборони США уклало рекордний контракт на поставку ракет до Patriot. Інвестують майже $5 млрд

Пентагон та оборонна компанія Lockheed Martin уклали контракт на $4,7 мільярда для прискореного виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на заяву компанії.

Угода стала продовженням рамкового контракту, про який оголосили січні. Вона дозволить компанії збільшити поставки ракет PAC-3, які активно використовують США та їхні союзники проти іранських ракет і безпілотників.

До 2030-го компанія планує виготовляти до двох тисяч таких ракет щороку. PAC-3 для систем Patriot є найбільш ефективним засобом протидії балістиці.

Україні потрібні ракети для Patriot

PAC-3 — це сучасні перехоплювачі системи ППО Patriot, що мають не просто збивати ціль, а знищувати її прямим влучанням. Від старіших версій вона відрізняється тим, що не вибухає поруч із ціллю, а врізається в неї на великій швидкості. При такому ударі енергії вистачає, щоб рознести бойову частину. Основна ціль цих ракет — балістика. Україні зараз критично бракує цих ракет.

Президент Володимир Зеленський казав, що за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3. Україна ніколи не мала одночасно стільки ракет. Через це Зеленський пропонував «тихенько» помінятися з країнами регіону — отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

3 квітня за підсумком свого візиту до країн Близького Сходу президент заявив, що з деякими партнерами погодили рішення про поставки в Україну ракет PAC-3 для Patriot. Лишилося отримати згоду США. Уже 10 квітня Зеленський сказав, що цими днями Україна отримала нову партію ракет до Patriot.